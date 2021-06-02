Вице-президент АТОР заявил, что 65% туристов не аннулируют поездки в Турцию

Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин заявил, что примерно 65% туристов из России не аннулируют поездки в Турцию, написал сайт RT.

Он отметил, что сейчас сложилась беспрецедентная ситуация, когда все популярные направления для отдыха или еще закрыты, или ограничены. Турция — самое популярное у россиян место для выездного туризма. В прошлые годы до 50% путешественников, планирующих поездки за рубеж, выбирали именно эту страну. Около одного миллиона туристов до ограничения поездок проплатили не менее 30 миллиарда рублей за отдых.

«По данным опроса, который был в апреле–мае, 60—65% туристов не аннулируют поездки в Турцию, а переносят их на другие, более поздние даты», — уточнил Горин.

Специалист добавил, что 18% респондентов выбирают другие зарубежные направления, 15% проводят отпуск в России.