11 марта 2020, 16:59
Вице-президент АТОР: туроператоры не обанкротятся из-за коронавируса
Массового банкротства туроператоров не произойдет, несмотря на то, что многие отказываются от поездок из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила НСН со ссылкой на вице-президента АТОР Дмитрия Горина.
Эксперт объяснил, что «действия, которые сейчас предпринимаются для помощи туроператорам, должны привести к стабилизации, может быть, к сокращению объемов продаж, но не к банкротству».
«Сейчас мы столкнулись с беспрецедентным сокращением количества поездок, но после отмены ограничений именно туротрасль покажет самую максимальную динамику по возобновлению отложенного спроса», — уверен он.