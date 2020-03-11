Вице-президент АТОР: туроператоры не обанкротятся из-за коронавируса

Эксперт объяснил, что «действия, которые сейчас предпринимаются для помощи туроператорам, должны привести к стабилизации, может быть, к сокращению объемов продаж, но не к банкротству».

«Сейчас мы столкнулись с беспрецедентным сокращением количества поездок, но после отмены ограничений именно туротрасль покажет самую максимальную динамику по возобновлению отложенного спроса», — уверен он.