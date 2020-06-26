Вице-президент АТОР: сроков открытия Европы нет

Он уточнил, что говорить об этом можно будет только после стабилизации эпидемической ситуации в странах, а пока ничего не известно.

«Сейчас точные даты назвать крайне сложно. Ограничения носили временный характер и отменятся будут поэтапно, на паритетной основе», — уточнил Горин.