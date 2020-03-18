Вице-президент АТОР рассказал, ждать ли роста цен на отдых в России

Дмитрий Горин отметил, что происходящее сейчас в туристической и транспортной отрасли уже дает понять, что нужно ждать временных ограничений. И они уже коснулись ряда стран.

«Мы не знаем, сколько продлится эпидемия. Люди уже планируют летний отдых, что дает туристическим компаниям, которые остались без туристов из-за границы, предлагать путешествия по России», — отметил специалист.

Горин отметил, что туристический сезон на курортах России обычно начинается в июне. Это еще не скоро. Но туроператоры уже сейчас говорят о повышении спроса на отдых в России на 10%. И одной из угроз для российского туристического бизнеса и российских туристов был и будет рост цен из-за увеличения спроса.

«Никаких предпосылок на повышение цен нет. Во-первых, в этой ситуации мы не зависим от курсов валют, так как это внутренний туризм. Во-вторых, все понимают, что период карантинов закончится через 2-3 месяца, в Китае ситуация уже стабилизируется, конкуренцию придется выдерживать уже летом. В-третьих, у туристов сейчас есть некоторый страх путешествий, поэтому туроператоры и авиакомпании предлагают возвратные билеты, чтобы привлечь их», — пояснил вице-президент АТОР.