Вице-президент АТОР рассказал, почему россиян не пустят в ЕС даже с прививками

Советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, почему россиян не пустят в страны Евросоюза даже с прививками от коронавируса, написал сайт URA.ru.

По его словам, это связано с тем, что путешественники не могут получить визу в европейские страны.

«Для российских туристов больше вопрос не сертификата о вакцинации, а возобновление выдачи виз с туристическими целями и возобновление международного воздушного сообщения», — подчеркнул Горин.

Он уточнил, что рекомендации ЕС, которые в настоящий момент вырабатываются, не носят обязательный характер. Как он пояснил, страны могут сами принимать решения о допуске туристов.