Вице-президент АТОР рассказал, кто может поехать в Испанию

Испания открыла границы, однако лишь для отдельных категорий россиян. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович рассказал Ura.ru, кто может воспользоваться этой возможностью.

Полететь в Испанию имеют право россияне, у которых есть двойное гражданство, вид на жительство в Испании или действующие трехлетние и пятилетние визы в другие страны ЕС. Кроме того, полететь в Испанию можно по учебной визе.

«Вот эти все люди смогут летать регулярными рейсами, которых стало больше в Испанию. То, что их стало больше, надеюсь, повлияет на цену билета, она станет поменьше», — добавил Канторович.