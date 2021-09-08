Вице-президент АТОР рассказал, как выгодно купить тур на новогодние праздники

Новогодние праздники — время, когда многие предпочитают уехать отдыхать в теплые страны. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал для радио Sputnik, как выгодно забронировать зимний тур и какие направления будут наиболее популярны в этом сезоне.

Раннее бронирование сейчас не пользуется спросом — туристы опасаются, что в странах могут внезапно ввести ограничения. Многие покупают туры в последний момент, из-за чего цены перед праздниками взлетают. Однако многие туркомпании нашли способ снизить риски раннего бронирования, чем можно воспользоваться, если не хочется тянуть с покупкой тура.

«Чтобы туристы могли подготовиться к путешествию заранее, многие туроператоры предлагают предварительное бронирование без полной оплаты: это депозиты, которые составляют определенный процент от стоимости тура. С ранним бронированием можно выиграть больше 35%, особенно если не забыть оформить страховку от невыезда, которая в том числе до начала путешествия страхует риски по заболеваемости коронавирусной инфекцией», — сказал Горин.

Также он назвал направления, которые, скорее всего, будут пользоваться наибольшей популярностью этой зимой.

«Если говорить о ранних продажах, первое место сейчас занимают Мальдивы. Это единственное направление, где рост числа поездок составляет 300% в этом году. Открывается уже Египет, появились рейсы в Доминикану, на Кубу, в Мексику, Венесуэлу, ОАЭ. Это направления, которые будут однозначно популярны в предстоящем зимнем сезоне», — считает эксперт.