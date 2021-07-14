Вице-президент АТОР прокомментировал возобновление полетов в Чехию и Францию

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали подробности возобновления авиасообщения с Чехией и Францией. По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, полеты начнутся с 24 июля. Об этом написал RT.

Горин отметил, что регулярные рейсы в Прагу и Ниццу предназначены для особой категории граждан. Туда смогут улететь только те, кто имеет гражданство, ВНЖ, учебную или рабочую визу. С туристической целью въехать на территорию Чехии и Франции пока невозможно, а выдача туристических виз временно остановлена.

По словам собеседника RT, на отдых сейчас можно отправиться в Болгарию, Грецию или Хорватию. Тем более, что из Москвы в Салоники количество рейсов увеличилось до семи в неделю.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля.