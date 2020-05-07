07 мая 2020, 16:04
Вице-президент АТОР предположил, как изменятся цены на путешествия после окончания пандемии
Вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал, что сейчас сложно спрогнозировать цены на поездки после снятия ограничений. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, «если говорить о международных путешествиях, то тут важен будет курс валют», а «если говорить о внутренних путешествиях, то прогнозировать, что цены будут выше или ниже, сложно».
«В рамках пакетных туров предложение „авиаперелет плюс отель“ будет интереснее, чем отдельная оплата проживания в отеле», — уточнил Горин.