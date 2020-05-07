Вице-президент АТОР предположил, как изменятся цены на путешествия после окончания пандемии

По его словам, «если говорить о международных путешествиях, то тут важен будет курс валют», а «если говорить о внутренних путешествиях, то прогнозировать, что цены будут выше или ниже, сложно».

«В рамках пакетных туров предложение „авиаперелет плюс отель“ будет интереснее, чем отдельная оплата проживания в отеле», — уточнил Горин.