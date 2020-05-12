    12 мая 2020, 21:05

    Вице-президент АТОР назвал преждевременными прогнозы об открытии Турции

    Дарья Морозова

    Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что открытие турецких курортов не означает начало туристического сезона для россиян. Об этом сообщило ИА НСН.

    По его словам, для открытия авиасообщения с Турцией «основным фактором будут являться рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора».

    «Если мы будем находиться к этому моменту на этапе, когда ситуация с эпидемией будет стабильна, тогда можно будет говорить о планировании путешествий», — заключил Горин.