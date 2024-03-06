Путешествия 06 марта 2024, 12:27 Вице-президент АТОР Мурадян рассказал, что для отдыха в марте можно рассмотреть ОАЭ, Египет или Таиланд

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Вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с ОТР рассказал россиянам, куда отправиться на отдых в марте по доступной цене. Эксперт предложил рассмотреть несколько направлений, в число которых включил ОАЭ, Египет, Таиланд и Турцию.

Например, отдых на двоих в Дубае обойдется от 108 тысяч рублей, однако реальная стоимость в пляжном отеле составит около 160-180 тысяч рублей. В эту цену уже включены перелет и завтраки.

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«Египет, все включено, три звезды — порядка 120 тысяч рублей. Но реальный ценник будет находиться, если мы говорим про пять звезд <…>, в районе 180 тысяч рублей», — сообщил Мурадян.

Тур в Анталью на двоих обойдется в 140 тысяч рублей, а для отдыха на курорте Паттайя в Таиланде придется приготовить 150-160 тысяч рублей на двоих.