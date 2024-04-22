Путешествия 22 апреля 2024, 12:38 Вице-президент АТОР Мурадян порекомендовал россиянам отказаться от поездок в Латинскую Америку через Стамбул

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Турецкая авиакомпания Turkish Аirlines все чаще не пускает россиян на борт в Мексику из-за давления США. Российским туристам лучше отказаться от поездок в Латинскую Америку через Стамбул, сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян «Национальной службе новостей»

«Здесь есть давление США. Все-таки Мексика — это основной канал незаконной миграции в США. Сейчас АТОР рекомендует пользоваться альтернативными маршрутами в Латинскую Америку», – подчеркнул он.

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Так, в Канкун можно улететь через Катар или ОАЭ. При этом ситуация с отказами вряд ли решится в быстрые сроки даже после обращения МИД к турецкой стороне, отметил Мурадян. Помимо Мексики, россиянам стали отказывать в вылетах в Аргентину.