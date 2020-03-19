19 марта 2020, 17:56
Вице-президент Ассоциации туроператоров рассказал, как коронавирус повлияет на сферу туризма
Ситуация с туризмом в России непростая, но со временем все восстановится — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
По его словам, «пока никто не обанкротился, ситуация действительно непростая», но «после окончания карантинных мер отрасль восстановится».
«Отложенный спрос покупательской активности в турбизнесе восстанавливается быстро», — пояснил Горин.