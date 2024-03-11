Путешествия 11 марта 2024, 19:03 Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян: многим россиянам Турция стала недоступна

Читать 360tv в

Турецкие отельеры подняли цены на проживание на 15-20%. На фоне этого многим россиянам Турция стала недоступна, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, самыми дорогими месяцами для отдыха в Турции считаются июль, август и сентябрь. В это время россияне предпочитают отправиться в ОАЭ, где цены на отели на 30% дешевле.

Реклама

Мкртчян отметил, что турпоток в Турцию из России продолжает снижаться. Так, в этом году страна не досчитается около миллиона российских туристов.