Путешествия 11 сентября 2023, 15:33 Вице-премьер Чернышенко заявил, что турсфера показывает хорошие темпы развития

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Туристическая сфера в России продолжает активно развиваться, внося значительный вклад в экономику страны. Об этом сайту kp.ru рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, все больше граждан выбирают путешествия по регионам России. Только в прошлом году он вырос на четыре миллиона. И в 2023 году темпы продолжают расти.

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«Граждане открывают для себя новые направления, среди которых Татарстан, Башкирия, Нижегородская, Челябинская и Мурманская области, Северный Кавказ, Красноярский край», — объяснил Дмитрий Чернышенко.

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