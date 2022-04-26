Вице-премьер Чернышенко: власти России контролируют турсезон в Крыму

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что правительство России контролирует подготовку к туристическому сезону в Крыму. Об этом сообщил Life.ru.

«Мы следим за этим вопросом. Логистика и размещение — это два фактора, которые должны удовлетворять спрос, который существует, они под контролем», — заявил он.

Чернышенко отметил, что в гостиницах достаточное количество мест для размещения туристов. Также власти следят, чтоб цены в регионе не были завышены.