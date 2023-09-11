Путешествия 11 сентября 2023, 14:57 Вице-премьер Чернышенко рассказал о возможном запуске прямых ресов до Мьянмы и ЮАР

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В настоящее время рассматривается возможность наладить прямое авиасообщение с Мьянмой и ЮАР. Об этом сайту kp.ru со ссылкой на вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время курсируют прямые рейсы в 30 разных стран, и их количество хотят увеличить. В частности, власти прорабатывают вопрос возобновления авиасообщения с популярными у россиян странами, прямые перелеты в которые отменили во время пандемии.

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«Такие вопросы прорабатываются с Индонезией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, Мексикой и Иорданией. Рассматриваем и новые направления — Мьянма и ЮАР», — рассказал вице-премьер.

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