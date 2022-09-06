Более 10 новых курортов решили построить в Приморье | 360°

Путешествия 06 сентября 2022, 12:55 Поделиться Telegram

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Viber Более 10 новых курортов решили построить в Приморье Вице-премьер Чернышенко: в Приморье построят 12 новых курортов РИА «Новости»

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Новые курорты появятся в Приморском крае в рамках госпрограммы по развитию региона. Речь идет о 12 местах для отдыха. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Прорабатывается федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования, которая называется „Дальний Восток“», — сообщил Чернышенко в рамках выступления на сессии «Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов».

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По его словам, в программу входят территории Дальнего Востока — Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край.

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Чернышенко рассказал, что уже в этом году участники проектов сформируют предложения по градостроительной документации.

«По итогам этой работы уже в текущем году будут сформированы предложения по градостроительной документации и будут создаваться 12 курортов, их концепция развития, экономические модели», — добавил он.

Сроки реализации программы пока не уточняются.

Ранее президент России Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока священным долгом перед предками.

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