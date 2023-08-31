31 августа 2023, 16:56
Виталий Демченко стал победителем фотоконкурса к 400-летию Мытищ
Фотоконкурс «Я люблю Мытищи» проводится уже третий год. В этот раз его приурочили к 400-летию округа. Лучшей работой на конкурсе стала фотография Виталия Демченко.
Участие в конкурсе принимали как профессиональные фотографы, так и любители. Жюри выбрало 250 лучших кадров по трем тематикам: символы округа, портретные и репортажные снимки, фото зданий и сооружений.
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Награждение победителей прошло на торжественной церемонии в парке Мира. Фотографам вручили памятные дипломы и статуэтки.
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