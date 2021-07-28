Вирусологи объяснили, может ли на курортах появиться суперштамм коронавируса

Сейчас туристы активно путешествуют по разным странам. Но пандемия коронавируса никуда не делась. Более того, во многих регионах растет заболеваемость. Однако вирусологи разошлись во мнении, может ли приток туристов спровоцировать появление суперштамма, сообщила газета «Известия».

По данным ВОЗ, в странах, где есть крупные мировые курорты, начала расти заболеваемость COVID-19. За последние две недели в Греции количество инфицированных выросло на 107%, в Турции — на 66%, в Хорватии — на 54%, на Кипре — на 42%, в Испании — на 24%.

Эпидемиологическая обстановка в Хорватии стабильная. Там сейчас превалирует ветка «Альфа», согласно Nextstrain. Сейчас Кипр открыт для туристов, прошедших полный курс вакцинации. Известно, что заболеваемость коронавирусом на острове резко пошла в рост с середины июня.

В Турции растет за прошлые сутки было выявлено 16 809 случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здравоохранения страны. Некоторые вирусологи предполагают, что увеличение турпотоков может способствовать появлению нового варианта коронавируса.

«Неизбежно из-за перемешивания потоков людей коронавирус мутирует. Тут логика простая: где много зараженных, там много мутаций», — объяснил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук считает, что в любой стране может появиться новый штамм, однако большое количество туристов в регионе никак не будет способствовать возникновению новых мутаций. По его словам, новые варианты появляются там, где среди инфицированных есть много людей со сниженным иммунитетом.