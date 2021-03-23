23 марта 2021, 13:48
Вирусолог: Европа вряд ли откроется для туристов к маю
Вирусолог Алексей Аграновский посоветовал пока путешествовать по России и не ждать скорого открытия Европы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Он уточнил, что даже в открытых странах могут возникнуть разные сложности. Например, туристов обязуют сдавать тесты или сажают на карантин, поэтому пока проще путешествовать в пределах страны.
«Каждый решает сам, но я не думаю, что к маю Европа откроется для передвижения», — заключил Аграновский.