Винный туризм будут развивать в Крыму

Крым является идеальным по климату местом для виноградников, и вино там производят уже давно. Теперь же на полуострове собираются развивать винный туризм, написало РИА ФАН.

В Крыму планируют построить около 500 километров «винных дорог», которые будут соединять между собой винодельческие хозяйства. Туристам, отправившимся в «винный тур», на маршруте будут предлагать дегустации, агротуризм, участие в фестивалях вина и сыра, музыкальные концерты, рыбалку и другие развлечения.

Один центр винного туризма Winepark уже работает в Крыму в поселке Оползневое, пока он является единственным в России. Центр расположен на 30 гектарах земли, там есть виноградники, винодельня, сыроварня, дегустационные залы и фруктовый сад. Центр принимает около 100 тысяч туристов в год.