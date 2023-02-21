Путешествия 21 февраля 2023, 19:13 Экстремально холодный маршрут. Видеоблогер Алексей Столяров рассказал «360» об экспедиции в Якутии Видеоблогер Алексей Столяров рассказал «360» об экспедиции в Якутии

Читать 360tv в

Видеоблогер Алексей Столяров вместе с командой отправился в экстремальную экспедицию в Якутию и эксклюзивно для «360» поделился подробностями о ней. Со слов путешественников, в условиях сухого холодного воздуха, экстремально низкой температуры и рассыпчатого, как песок, снега порой становится тяжело дышать.

«Мы приехали на бескрайний север, в Республику Саха, в Якутск, чтобы показать, как в этих краях, где очень сурово, холодно, где мы, москвичи, вот эти планктоны, не могли бы прожить и месяца, люди живут всю жизнь, развиваются, умеют радоваться мелочам. Когда -50 градусов, а стало -45, они такие: „О, потеплело!“» — рассказал Столяров в беседе с «360».

Реклама

Алексей — спортсмен и тренер. Он установил официальный рекорд России по самой массовой спортивной планке. Но и для такого закаленного здоровым образом жизни человека суровый климат Якутска стал испытанием.

Реклама

Мы посетили вечную мерзлоту. Попробовали абсолютно странную еду: жеребятину, оленину. Все здесь максимально странно. Потому что овощей здесь нет, фруктов нет. Население получает витамины только из мяса. Алексей Столяров

Жеребятиной гостей Крайнего Севера угощали в этно-усадьбе семьи Атласовых. Там героям рассказали, что местным такое мясо напоминает шоколад. Там же команде Столярова пообещали провести обряд очищения, чтобы им везло в Якутске.

После обряда исследователи отправятся в самую холодную точку мира — «полюс холода» Оймякон. Экстремалы проедут по «дороге смерти» между Якутском и Магаданом, остановятся в Колымском крае.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».