Таиланд отменит ПЦР-тесты для въезжающих с 1 апреля

Готовящимся приехать в Таиланд туристам с 1 апреля не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест. При этом для всех въезжающих оставили обязательный карантин, но срок его сократили до пяти дней. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Таиланда Натапану Нопакун.

Представитель ведомства пояснил, что ПЦР-тест больше не потребуется для въезда в страну, но пройти проверку на коронавирус гостям придется в первый и пятый дни пребывания.

Также сократился срок обязательного карантина с 10 до пяти дней для всех, кто приезжает в Таиланд, вне зависимости от их эпидемического статуса или сделанных прививок.

«С апреля по май мы рассчитываем выйти на плато, это означает, что число инфицированных перестанет расти и будет оставаться на том же уровне», — подчеркнул представитель МИД Таиланда.

Он добавил, что если ситуация с распространением коронавируса улучшится, то с 1 июля вакцинированным туристам не нужно будет проходить тестирование и их не отправят на карантин.

По данным Минздрава страны на пятницу, 18 марта, в стране выявили 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составило 3,3 миллиона человек с начала пандемии. Умерли 24 тысячи пациентов.