24 июля 2020, 10:21
Въезд в Тайвань без визы продлили для граждан России
Въезд в Тайвань без визы продлили для граждан ряда стран. В их число входит Россия, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство острова.
Уточняется, что возможность посещения страны без визы продлевается также для жителей Таиланда, Филиппин и Брунея. Граждане России и других стран могут воспользоваться ей до 31 июля будущего года.
Ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон рассказал, что наши ведомства тщательно изучают предложение Турции о возобновлении постоянных авиарейсов, так как туризм является основополагающим аспектом в отношениях в двух государств.