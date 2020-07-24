Въезд в Тайвань без визы продлили для граждан России

Уточняется, что возможность посещения страны без визы продлевается также для жителей Таиланда, Филиппин и Брунея. Граждане России и других стран могут воспользоваться ей до 31 июля будущего года.

Ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон рассказал, что наши ведомства тщательно изучают предложение Турции о возобновлении постоянных авиарейсов, так как туризм является основополагающим аспектом в отношениях в двух государств.