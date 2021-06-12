Въезд привитых «Спутником V» туристов одобрили в Греции

Теперь туристы, привитые от коронавируса препаратом «Спутник V», смогут приезжать в Грецию. Въезд путешественников одобрил Национальный комитет по вакцинации в стране.

Сейчас в Грецию могут приезжать те, кто привился вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Список препаратов пополнился новыми вакцинами.

«Мы утвердили вакцины Novavax, Sinovac/BioNTech, „Спутник (V)“, Sinopharm и Cansino Biologics», — сообщила член комиссии эпидемиологов, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу. Цитату привело РИА «Новости».

Въехать на территорию Греции туристы могут при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, свидетельства о вакцинации или документа о перенесенном недавно ковиде. В случае с тестом, анализы должны быть сделаны за 72 часа до приезда в Грецию.

Свои границы для путешественников Греция открыла с 14 мая. Приезжающим не придется проходить карантин, а власти страны пообещали всем безопасный отдых.