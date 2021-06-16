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    16 июня 2021, 19:29

    Весенний туристический кешбэк произвел фурор среди россиян

    Полина Гребенщикова

    Аналитика сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru рассказали, что россияне очень активно пользовались программой туристического кешбэка этой весной. Об этом написал RT.

    Весенний туристический кешбэк произвел фурор среди россиян

    Весной россияне совершили в пять больше бронирований по акции, чем в предыдущий, осенний, период.

    «Программа туристического кешбэка в очередной раз доказала свою эффективность и помогла подогреть интерес туристов к путешествиям в преддверии старта высокого летнего сезона. Мы ожидаем, что растущий спрос на отели и позитивная динамика сохранятся вплоть до старта периода проживания по осеннему этапу программы 1 октября 2021 года», — рассказал исполнительный директор Ostrovok.ru Феликс Шпильман.