Весенний туристический кешбэк произвел фурор среди россиян

Аналитика сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru рассказали, что россияне очень активно пользовались программой туристического кешбэка этой весной. Об этом написал RT.

Весной россияне совершили в пять больше бронирований по акции, чем в предыдущий, осенний, период.

«Программа туристического кешбэка в очередной раз доказала свою эффективность и помогла подогреть интерес туристов к путешествиям в преддверии старта высокого летнего сезона. Мы ожидаем, что растущий спрос на отели и позитивная динамика сохранятся вплоть до старта периода проживания по осеннему этапу программы 1 октября 2021 года», — рассказал исполнительный директор Ostrovok.ru Феликс Шпильман.