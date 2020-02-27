Вернуть деньги за поездку в Италию смогут и самостоятельные туристы

Россияне, которые сами себе организовали поездку в Италию, могут потребовать от исполнителей полного возврата потраченных средств. Это особенно касается тех, кто по отдельности заказывал перелет, размещение и экскурсии. Деньги можно также вернуть за несостоявшиеся поездки в Южную Корею и Иран.

Ростуризм настоятельно порекомендовал путешественникам, у которых из-за эпидемии коронавируса сорвались поездки в эти страны, все-таки обратиться за возвратом потраченных, но так и не использованных средств. Это предложила глава ведомства Зарина Догузова, сообщило РИА «Новости».

С таким предложением Ростуризм выступил сразу после отчета о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии, Республике Корея и Иране. Туристам посоветовали учитывать сложившуюся ситуацию и воздержаться от посещения этих стран. Во всяком случае, пока.

Также Ростуризм обратился к российским туроператорам и агентствам с настойчивой просьбой приостановить продажи пакетов в эти три проблемные страны. Ведомство напомнило представителям туристического бизнеса, что российские путешественники сейчас имеют полное право отказываться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран, а за сорвавшийся отдых требовать компенсации.

«Что касается самостоятельных туристов, которые приобрели отдельные услуги по перевозке, размещению и экскурсиям, то они также имеют право обращаться к исполнителю за возвратом денежных средств», — напомнила Догузова.