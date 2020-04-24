Вернуть деньги можно даже за невозвратные брони. Инструкция от юриста

Многие россияне забронировали авиабилеты и жилье в другие страны задолго до пандемии. Теперь отпуск отменен, но некоторые агрегаторы не торопятся возвращать деньги. Что делать в такой ситуации, «360» рассказал адвокат Клуба защиты прав туристов Федор Коробков.

Он сразу заявил, что вернуть средства будет в такой ситуации непросто, особенно если услугу выполняет иностранное юридическое лицо (Booking, Airbnb и тп.). Можно всегда обратиться с претензией в суд. Но есть и более действенные средства, которые мало кто использует, рассказал эксперт.

«Можно попробовать воспользоваться такой функцией, как Chargeback — это система возврата платежа, установленная платежными системами. Visа или Маstеrсаrd дают возможность оспорить каждую транзакцию. Рассматривать эту претензию будет банк, система решает эту проблему самостоятельно с поставщиком услуги», — заявил Коробков.

Несмотря на то, что на все эти действия уйдет время, деньги должны вернуть, уверен адвокат. «Средства обязаны вернуть, так как эта услуга не была оказана по не зависящим от потребителя причинам. Какой бы тариф ни был, ситуация уже признана форс-мажором, — заключил представитель Клуба защиты прав туристов.