Венгрия введет свободный проезд для россиян с ПЦР-тестом

Власти Венгрии разрешили свободно въезжать на территорию страны людям, которые не привились от коронавируса. Теперь туристам достаточно лишь предоставить свежий ПЦР-тест. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на сайт посольства республики в Москве.

Тест должен быть сделан не ранее чем за трое суток до въезда. Кроме того, информация на нем должна содержаться на английском и венгерском языках. Обладателям такого документа или сертификата о вакцинации смогут единоразово получить туристическую визу.

Для того, чтобы получить подобную визу, помимо ПЦР-теста необходимо будет приложить оплаченный билет. Документы, которые доказывают поездку в Венгрию, также должны содержать собственный код бронирования авиакомпании или организации, предоставляющей проживание (гостиничные услуги). Срок подачи документов должен составлять не раньше трех месяцев до даты поездки.