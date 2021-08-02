Венгрия возобновила выдачу виз россиянам

Венгрия начала выдачу туристических виз россиянам со 2 августа. Подача заявлений осуществляется по предварительной записи.

Для получении визы, помимо обычных подтверждающих документов, необходимо к заявлению приложить свидетельство о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил оператор визовых центров VFS Global.

Без ограничений в Венгрию могут въехать также россияне, которые переболели COVID-19 за последние шесть месяцев. Подтверждением будут первый положительный тест и последний отрицательный, а также медицинская справка, что человек переболел COVID-19. Все три документа должны быть на английском языке.

Ранее главы Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто разрешил въезд в страну россиянам, которые прошли вакцинацию. Данные меры были приняты с учетом принципов взаимности стран, поскольку Россия возобновила выдачу туристических и деловых виз гражданам Венгрии, у которых результат ПЦР-теста отрицательный.