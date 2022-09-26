Венесуэла захотела привлечь туристов из России возможностью платить в рублях | 360°

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Венесуэла захотела привлечь туристов из России возможностью платить в рублях

Глава МИД Венесуэлы Фариа поддержал использование российского рубля на курортах страны

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Венесуэла надеется на восстановление туристических потоков из России. Об этом РИА «Новости» рассказал министр иностранных дел страны Карлос Фариа. Он добавил, что правительство поддержит расширение использования российского рубля на своих курортах.

«Не секрет, что Россия стремится расширить использование рубля, задействовав его и на других направлениях… Что касается Венесуэлы, это пошло бы на благо развитию нашего туризма, ведь, как мы знаем, сотни российских туристов летают на остров Маргарита», — сказал министр.

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Он уточнил, что туристический поток из РФ снизился из-за санкций.

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«Этот процесс был приостановлен из-за санкций, введенных против России и не позволяющих России использовать привычные маршруты для отправки самолетов на наш континент. Он будет перезапущен», — отметил политик.

Фариа уверен, что это поможет развитию туризма в стране.

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