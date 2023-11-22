Путешествия 22 ноября 2023, 17:28 Великий Устюг вошел в топ популярных направлений на новогодние праздники

Читать 360tv в

Все чаще жители России интересуются турами по стране. Пресс-служба «Авито» подготовила список самых популярных направлений для путешествий в новогодние праздники, сообщил «ФедералПресс».

На первом месте оказался север страны. Особым спросом там пользуется Великий Устюг, где расположена вотчина Деда Мороза. Вторую строчку заняла Красная Поляна, за ней следует Сочи.

Реклама

Эксперты также отметили, что все больше туристов в РФ выбирают путешествия на автотранспорте с водителем.