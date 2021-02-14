Вакцинировавшимся от коронавируса разрешили планировать отпуск

Планировать отпуск, купаться в море и принимать солнечные ванны можно уже после второй фазы прививки от коронавируса. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Вакцина защищает человека от инфицирования коронавирусом и, в том числе, делает более безопасными путешествия и другие стороны жизни», — привело его слова РИА «Новости».

После второй дозы медицинского препарата можно планировать отпуск. Вакцинация не ограничивает перемещения. К тому же, прививка не запрещает купаться в море и загорать.

«Но, независимо от вакцинации, все хорошо в меру. Перегревание на солнце никому не полезно и опасно», — предостерег Тяжельников.

Если человек болел COVID-19, полностью выздоровел и не жалуется на самочувствие, то он может вести привычный образ жизни. Соответственно, отпуск тоже не возбраняется.

По поводу длительных перелетов, подход должен быть индивидуальным в зависимости от тяжести протекания болезни, периода реабилитации и общего состояния здоровья. Когда человек полностью выздоровел, у него ограничений нет.

Ранее Московская область получила более 60 тысяч доз «Спутника V» за неделю. В регионе привиться от коронавируса можно не только в больнице, но и в торговом центре или по месту работы.