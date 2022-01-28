Вакцинированным туристам разрешили въезд на Филиппины

С 1 февраля полностью вакцинированные туристы смогут приехать на отдых на Филиппины. Информацию о новых правилах въезда озвучил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента страны Карло Ногралес, написал «Петербургский дневник».

«С 1 февраля 2022 года въезд, проверка и карантин для прибывающих из-за рубежа филиппинцев и иностранных граждан будут осуществляться по определенным правилам вне зависимости от страны вылета. Полностью вакцинированным международным пассажирам необходимо предоставить по прилете отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета», — сообщил он.

Всем прибывшим в страну сидеть на карантине не придется. Туристам при себе лишь нужно иметь сертификат о прохождении полной вакцинации препаратом, признанным местным регулятором или ВОЗ. Без его наличия придется сдать ПЦР-тест и пройти карантин.