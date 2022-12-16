Путешествия 16 декабря 2022, 22:20 Вагоны для маломобильных пассажиров появятся у поезда «Вятка»

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Поезд «Вятка» оснастят вагонами для пассажиров с ограниченными возможностями. Об этом сообщило издание «Первоисточник».

В таких вагонах появятся специальные купе, в каждом из которых смогут находиться два маломобильных пассажира. Санитарные комнаты там также будут больше обычных.

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Около спальных мест установят держатели для костылей, а информация на всех табличках будет продублирована шрифтом Брайля.

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