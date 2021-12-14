Вагон-гостиницу планируют запустить в Кировской области

В скором времени по Кирово-Чепецкой узкоколейной железной дороге планируют запустить вагон-гостиницу. Строительство будет осуществляться благодаря гранту, который выделило Музею железной дороги Министерство туризма России. Об этом написала «Кировская правда».

Первым делом рабочие начали проводить канализацию. Затем в вагоне-гостинице приступят к укладке пола. Вагон будет представлять из себя номер класса люкс для двух человек, сообщило ИА Nation News.

Первый гости смогут заселиться сюда в начале следующего туристического сезона. Планируется, что этот объект станет одним из самых популярных мест в регионе.