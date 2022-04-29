«Аэрофлот» возобновит рейсы в Турцию и на Мальдивы

Регулярные рейсы «Аэрофлота» в Анталью и Стамбул возобновятся с 6 мая, сообщила авиакомпания на своем сайте.

Полеты будут осуществляться два раза в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Из Москвы в Анталью самолет будет выдвигаться в 07:20 и 12:10, обратно — в 12:55 и 17:35. В Стамбул российские туристы смогут летать в 08:50 и 19:30, а возвращаться в Москву — в 14:15 и 01:05.

Также с 13 мая авиакомпания возобновит полеты на Мальдивы. Самолеты будут отправляться в Мале ежедневно, в 21:35, с обратным рейсом в 10:25.

Российские авиаперевозчики ранее попали под санкции Евросоюза. В черный список включили 21 компанию, в том числе «Аэрофлот», Nord Wind, «Победу», «ЮВТ Аэро», «Ираэро» и другие. Из-за несоответствия самолетов международным стандартам безопасности им запрещено летать над европейскими странами.