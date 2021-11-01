Россиянка раскрыла необходимую для комфортного проживания в Турции сумму денег

Российская туристка, которая проживает в Анталии (Турция), раскрыла необходимую сумму денег для комфортного пребывания в стране. Своими подсчетами женщина поделилась на канале «Мама на море» в «Яндекс.Дзен».

На съемную квартиру уходит полторы тысячи лир (15 тысяч рублей) ежемесячно, отметила автор материала. Женщина подчеркнула, что в среднем, двухкомнатное жилье в Анталии, которое арендовано на долгий срок, может обойтись в 1600-1700 лир. Также в эту сумму входит уборка территории, обслуживание тренажерного зала и бассейна и сауна.

Еще около 3,5 тысячи рублей в месяц россиянка тратит на коммунальные услуги, на интернет уходит 900 рублей, а на услуги связи — примерно 600 рублей. Женщина кроме это, еще оплачивает детский англо-турецкий сад для ребенка. Эта статья расходов насчитывает 18,5 тысячи рублей.

На приобретенные на рынке овощи и фрукты уходит четыре тысячи рублей.

В заключение автор материала отметила категорию «оставшееся». Туда входят продукты в магазине, оплата проезда, походы в кафе, визиты к врачу и прочие покупки, которые не относятся к вышеперечисленным.

«Я не разделяю траты на категории, а просто вижу в конце месяца итоговую сумму расходов на своем банковском счете. И так получается, что эта сумма всегда находится в коридоре 30-50 тысяч рублей. Так что возьму среднее значение — 40 тысяч рублей в месяц», — поделилась россиянка.

Из ее подсчетов следует, что семье с одним ребенком в Турции для комфортного проживания понадобится 89 тысяч рублей.

Любой турист, вероятно, хоть один раз испытывал так называемый культурный шок во время путешествия — оказывался в ситуации, в которой остро чувствовал себя далеко от дома. Пользователь Reddit задал вопрос: «какой самый большой культурный шок вы когда-либо испытывали?». И ответы не заставили себя ждать.