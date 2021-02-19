В Ростуризме раскрыли страны, которые скоро могут открыть границы

Советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал ИА НСН, в какую страну в ближайшем будущем смогут поехать россияне.

По словам Горина, Кипр анонсировал возможность получения электронных виз. Однако с этой страной есть грузопассажирские рейсы, а регулярного авиасообщения нет. Из стран Евросоюза есть Греция с квотой в 500 человек в неделю.

«Сейчас открыто больше 20 стран, из них самые популярные — Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Танзания и Занзибар», — перечислил собеседник информагентства.