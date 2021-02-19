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    19 февраля 2021, 21:11

    В Ростуризме раскрыли страны, которые скоро могут открыть границы

    Артур Блянихов

    Советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал ИА НСН, в какую страну в ближайшем будущем смогут поехать россияне.

    По словам Горина, Кипр анонсировал возможность получения электронных виз. Однако с этой страной есть грузопассажирские рейсы, а регулярного авиасообщения нет. Из стран Евросоюза есть Греция с квотой в 500 человек в неделю.

    «Сейчас открыто больше 20 стран, из них самые популярные — Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Танзания и Занзибар», — перечислил собеседник информагентства.