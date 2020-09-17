В России предложили продажу льготных билетов в интернете

Сейчас право на уцененный билет имеют пенсионеры, дети, студенты до 23 лет, члены многодетных семей и инвалиды. Льготный тариф устанавливается Росавиацией для каждого маршрута до начала года.

Чтобы приобрести такие билеты необходимо приехать лично в кассу, когда большинство пассажиров уже давно приобретают их в интернете.

В обращении ООП, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину указывается, что льготникам иногда приходится стоять в очередях до 20 часов, так как число таких авиабилетов ограничено.

При этом специалисты отмечают, что если перевести продажу билетов в online, то их раскупят за считанные часы. Помимо этого, правительству придется увеличивать объемы субсидирования программ льготных перевозок.