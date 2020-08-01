В Москве приземлился первый самолет возобновленного регулярного рейса

Во Внуково в 01:30 мск приземлился первый самолет, пролетевший по маршруту Стамбул-Москва. После приостановки международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса это первый регулярный рейс между Россией и Турцией.

Как сообщил ТАСС, на борту самолета, судя по информации на сайте аэропорта, должны находиться 500 человек. С 1 августа возобновятся рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 августа — в Анталью, Даламан и Бодрум. В Турцию можно будет вылететь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Накануне стало известно об отмене нескольких рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Стамбул. Авиакомпания объяснила отмену запланированных вылетов «отсутствием разрешения на международные полеты».

Общероссийское объединение пассажиров попросило Росавиацию запретить «Аэрофлоту» продавать билеты по направлениям в пока еще закрытые страны.