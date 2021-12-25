В Крыму отказались от курортного сбора в 2022 году

Крымские власти решили не вводить курортный сбор на полуострове в 2022 году. Профильное министерство уже подготовило законопроект о признании утратившим силу соответствующего закона.

Курортный сбор по заявкам муниципальных образований планировали вводить в Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте, напомнили в министерстве курортов и туризма Крыма.

Города решили выйти из эксперимента, а другие регионы заявки на включение в него не подавали.

Замглавы ведомства Юлия Мартыненко пояснила, что на прошедших совещаниях представители отрасли выразили негативное отношение к введению курортного сбора на территории Крыма.

«Отмечались значительные репутационные риски, а также риски перераспределения турпотока в „теневой“ сектор средств размещения», — сказала она.

Такая ситуация, добавила Мартыненко, поставит легальные средства размещения в неравные условия конкуренции. Из-за этого реализовать поступление доходов от платы за использование курортной инфраструктуры в полной мере не получится.

В итоге в министерстве подготовили законопроект о признании утратившим силу закон «О введении курортного сбора».