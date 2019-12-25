В Крым пустят еще семь железнодорожных маршрутов

В Ростуризме прорабатывают несколько новых железнодорожных направлений в Крым. Всего их запланировано семь. Поезда отправятся из разных городов России.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заметила, что работа по запуску дополнительных железнодорожных направлений ведется совместно с профильными ведомствами. Ее слова привело РИА «Новости».

«Думаю, что в ближайшее время мы доработаем эту историю. Сейчас пока Москва и Санкт-Петербург», — заметила Догузова, пояснив, что пока речь идет только о планах.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря открыл президент России Владимир Путин. Президент проехал на поезде из Керчи в Тамань и скомандовал отправление первого пассажирского состава из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Поезд «Таврия» выехал с Московского вокзала Северной столицы днем понедельника. В ночь на среду он проехал арку Крымского моста. В этот момент практически никто из пассажиров не спал.