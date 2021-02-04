Турагентства рассказали о популярности отдыха в Белоруссии и Армении

Начиная с 15 февраля россияне смогут летать в Азербайджан и Армению, а с 9 числа запустят поезда в Белоруссию. Все три направления очень востребованы у путешественников, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

«Белоруссия пользовалась популярностью у российских туристов, люди ездили туда не только отдыхать, но и лечиться, там прекрасные санатории. Азербайджан тоже начал набирать обороты как туристическое направление, так же как и Армения», — рассказала Осипова RT.

Она добавила, что все открывающиеся для туристов направления воспринимаются с большим позитивом. При этом Армению и Азербайджан часто рассматривают как страны для бизнес-поездок или путешествий на выходные дни, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.

«Безусловно, это благоприятно отразится [на сфере туризма], и объем бизнес-тревел увеличится, но объем основного турпотока возрастет уже после завершения пандемии», — пояснил он.

Курносов подчеркнул, что в Белоруссии расположено большое количество санаториев, поэтому туда ездило больше туристов.

Ранее правительство России объявило о возобновлении транспортного сообщения с Азербайджаном, Арменией и Белоруссией. В первые две страны самолеты начнут летать с 15 февраля, а в последнюю — с 9 февраля.