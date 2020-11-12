В АТОР разъяснили, что возобновление рейсов «Аэрофлота» на Кипр не имеет отношения к туризму
«Это грузопассажирские вывозные эвакуационные рейсы, к туризму они никакого отношения не имеют. Кипрскую визу получить невозможно, только если у вас гражданство и вид на жительство. То есть эта тема про граждан», — сказал Дмитрий Горин.
По его словам, в связи с отменой эвакуационных рейсов многие страны восстанавливают специальные рейсы, на которые граждане могут купить билет и вернуться домой.
«Говорить о туристических поездках еще преждевременно, так как в данный момент это поездки не с целью туризма», — подчеркнул собеседник «360».
О том, что самолеты «Аэрофлота» снова начнут летать из России на Кипр, сообщило посольство России в Никосии. Рейсы возобновятся с 22 ноября.
В марте из-за пандемии коронавируса Россия приостановила авиасообщение с миром. Постепенно его начали восстанавливать. Сейчас лайнеры летают в Великобританию, Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Южную Корею и другие государства. С 1 ноября восстановили авиасообщение с Японией.