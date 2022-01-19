Ужесточение правил въезда в Египет для россиян опровергли

Сообщения СМИ, что Египет ввел обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих в страну, не соответствуют действительности. Россияне могут приезжать на курорты по старым правилам: со справкой об отрицательном ПЦР-тесте давностью не более 72 часов или с прививочным сертификатом на английском языке о вакцинации «Спутником V». Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В организации пояснили, что источником сообщения стал скан циркуляра Министерства здравоохранения в Египте, который неправильно перевели. Он предназначен для внутреннего пользования сотрудников санитарного ведомства.

Новые правила обязывают их отправлять на проверку туристов, предъявляющих сомнительные справки об отрицательном ПЦР-тесте или сертификате о вакцинации. В случае положительного теста туриста отправят на карантин в закрытый отель на пять дней.

Это не меняет правила въезда в Египет для всех отдыхающих. Все приезжающие на отдых люди старше 12 лет должны иметь при себе справку с отрицательным ПЦР-тестом со сроком действия на более 72 часов с момента забора биоматериала до въезда в страну. В документе должны быть указаны дата и время анализа.

Принимаются справки только на английском языке и с QR-кодом, который ведет на официальный сайт лаборатории. Документ должен подписать врач и поставить печать.

Туристам, которые прошли полный курс вакцинации «Спутником V» (в Египте признают только этот российский препарат), требуется прививочный сертификат на английском языке. С момента последнего укола должно пройти не менее 12 дней.