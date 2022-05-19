Увеличить отпуск для отдыхающих внутри России предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил предоставлять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска тем россиянам, которые выбирают отдых на территории страны. По мнению парламентария, это окажет поддержку внутреннему туризму в России. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Идея заключается в следующем: нужно поддерживать внутренний туризм. По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает в РФ», — сообщил политик.

По мнению Хамзаева, такая мера поддержит как отечественную туристическую отрасль, так и самих граждан. При этом дополнительную неделю отпуска можно будет получить лишь в том случае, если человек проведет на российском курорте не менее 14 дней.

Депутат отметил, что россияне продолжают посещать Турцию, ОАЭ, Таиланд, Египет и другие страны. Хамзаев полагает, что предложенная им мера позволит России конкурировать с этими туристическими направлениями, поскольку в РФ «климатические и природные достояния куда более лучше».

Свою инициативу депутат намеревается направить в Ростуризм.

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