Путешествия 16 июня 2023, 18:00 Utro.ru: Египет стал лидером среди всех стран по числу нападений акул на туристов

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Спрос путевок на курорты Египта начинает падать из-за того, что там участились нападения акул на людей. Об этом сообщил сайт Utro.ru со ссылкой на исследование специалистов Международных силы содействия безопасности.

В Египте побережье Красного моря протянулось почти на 40 километров, и оно привлекает туристов коралловыми рифами. Но только в прошлом году здесь зафиксировали 57 случаев неспровоцированного нападения акул на людей.

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