Путешествия 26 марта 2023, 12:00 Успеть за два дня. Поезд «Вкус эпохи» отвезет россиян во времена Бунина и Толстого

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Федеральная пассажирская компания запустила новый уникальный туристический маршрут. Его участники за два дня успеют посетить город, где жил Иван Бунин, таинственную станцию «Лев Толстой» и старейший в России город-курорт.

Пассажиры литературного маршрута будут передвигаться на круизном поезде «Вкус эпохи». Он пройдет через города Елец, Липецк и поселок Лев Толстой. Как рассказал заместитель генерального директора АО ФПК Сергей Васильченко, первый такой поезд уже отправился в путь.

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«Большая часть из наших пассажиров воспользовались предложением железнодорожного туристического оператора компании „РЖД-тур“ и оформили пакет, включающий в себя услуги трансфера, гида, организации питания, а также посещение музеев», — добавил он.

Новые впечатления и комфорт

Идея такого тура проста, но интересна. Днем пассажиры гуляют и ходят на экскурсии, а вечером отдыхают в комфортабельных вагонах с душем и кондиционерами. Также можно сходить в вагон-ресторан.

Одними из первых пассажиров поезда «Вкус эпохи» стала семья Альминдеровых-Долговых.

«Решили попробовать. Конечно, это очень интересно, когда у тебя есть этот маленький промежуток времени, выходные, которые ты можешь посвятить, со всей семьей съездить в такие интересные места», — поделились они.

Рейсы по литературному маршруту в компании пообещали сделать регулярными. Следующая поездка запланирована на 8 сентября. Однако если желающих будет много, число рейсов могут увеличить. При этом отправиться по литературному маршруту может каждый желающий. В том числе и пассажиры с ограниченными возможностями.

«Пространства больше, соответственно, чтобы коляска заходила, заезжала, выезжала. Плюс, как уже демонстрировал ранее, регулируется положение спального места, то есть как удобно пассажиру. Плюс место сверху для сопровождающего», — рассказал начальник туристического поезда «Вкус эпохи» Роман Разгоян.